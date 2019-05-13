2019-05-13T13:42:13+03:00
Общество

В Чистых Прудах в 2020 году появится гипермаркет «Макси»

Рядом с магазином построена парковка для ста автомобилей
Елизавета Захарова
Поделиться:
В Кирове, в новом микрорайоне Чистые Пруды, появится гипермаркет «Макси». Фото: vk.com/maxi_kirovВ Кирове, в новом микрорайоне Чистые Пруды, появится гипермаркет «Макси». Фото: vk.com/maxi_kirov
Изменить размер текста:

В Кирове откроется еще один гипермаркет «Макси». Магазин площадью пять тысяч квадратных метров появится на улице Ивана Попова, 77, в новом микрорайоне Чистые Пруды.

- В мае мы приступаем к подготовительным работам на площадке, летом начнется строительство, - написали в официальном сообществе ТЦ. - И уже во втором квартале 2020 года новый «Макси» встретит первых покупателей.

Как отметило руководство торговой сети, магазин будет обустроен в формате «гипермаркет-компакт»: его площадь меньше, чем у полноценного супермаркета, но больше, чем у стандартного магазина и супермаркета. Площадь компактного гипермаркета будет в два раза меньше, чем у здания на улице Московской.

Кроме того, рядом с торговым центром будет обустроена парковка более чем для ста автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Специалисты Кировэнерго провели занятие по электробезопасности для посетителей Центра социального обслуживания населения
«Самый дешевый и креативный способ отремонтировать дорожку»: в Кочуровском парке ребенок «мозаикой» собирал разбитую тротуарную плитку
В центре Кирова оцепили здание поликлиники из-за сумки с продуктами
Смертельное ДТП в Кирове: ВАЗ сбил пешехода на проезжей части
Трагедия в Верхнекамском районе: в пожаре погибли мать и сын
Кировчанин сядет на шесть месяцев в колонию строгого режима за кражу телефона
В Орловском районе произошло ДТП из-за лося: пострадала 8-летняя девочка и двое взрослых
Стало известно, какие предприятия загрязняют реки в Кировской области
Погода в Кирове на 13-19 мая: аномальная жара сменится прохладой и дождями
В Кирове жара превысила 30-градусную отметку
Бизнес-омбудсмен Кировской области заработал за год в 116 раз больше супруги
На перекрестке Карла Маркса и Профсоюзной сгорел деревянный дом
Кировских фермеров поддержали на 987,4 миллиона рублей за четыре месяца
Предупреждение от МЧС: в Кировской области могут начаться лесные пожары
Экстремальное потепление: в Кирове побит температурный рекорд 2010 года
«Мы теряем надежду»: кировские добровольцы не могут найти 60-летнего мужчину, пропавшего полторы недели назад
В Кирове появились контейнеры для раздельного сбора пластика
За год в Кировской области умерло 3000 ветеранов
В праздновании Дня Победы на Театральной площади приняли участие 8000 кировчан
К празднику Великой Победы в Кирове высадили 4500 цветов
«Все живы»: в Кирове на улице Лепсе перевернулся внедорожник
170 кировских водителей нелегально работали таксистами
В Кирово-Чепецке из окна выпал двухлетний ребенок