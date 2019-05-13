В Чистых Прудах в 2020 году появится гипермаркет «Макси»

СЕГОДНЯ 11:01 2019-05-13T13:42:13+03:00

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В Кирове откроется еще один гипермаркет «Макси». Магазин площадью пять тысяч квадратных метров появится на улице Ивана Попова, 77, в новом микрорайоне Чистые Пруды.

- В мае мы приступаем к подготовительным работам на площадке, летом начнется строительство, - написали в официальном сообществе ТЦ. - И уже во втором квартале 2020 года новый «Макси» встретит первых покупателей.

Как отметило руководство торговой сети, магазин будет обустроен в формате «гипермаркет-компакт»: его площадь меньше, чем у полноценного супермаркета, но больше, чем у стандартного магазина и супермаркета. Площадь компактного гипермаркета будет в два раза меньше, чем у здания на улице Московской.

Кроме того, рядом с торговым центром будет обустроена парковка более чем для ста автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU