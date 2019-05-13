Стало известно, какие предприятия загрязняют реки в Кировской области

СЕГОДНЯ 10:40 2019-05-13T10:49:07+03:00

Четыре предприятия загрязняют реки в Кировской области. Фото: Людмила КАЛИНИНА

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В Кировской области оценили состояние водных объектов. Как выяснилось, сразу несколько рек и ручьев загрязнены соединениями азота. Причина тому - сточные воды нескольких предприятий.

- В поселке Афанасьево МКП «ЖКХ» загрязняет реку Шамановку, в Верхнекамском районе ООО ЖКХ «Эксперт» оказывает негативное влияние на ручей Ольховка, ООО «Спицино» - на реку Кучеровку, МУП «Водоканал» - на ручей без названия, - сообщили в правительстве Кировской области.

Кроме того, экологи выявили, что водоохранная зона реки Вятки в границах Кирова и Слободского загрязнена бытовыми отходами.

Скважины Кильмезского захоронения ядохимикатов находятся в удовлетворительном состоянии. Устья закрыты оголовками, территория не загрязнена. В некоторых местах отсутствует ограждение в виде колючей проволоки.

Что касается подземных вод, то в них отметили незначительное превышение нормативов по органическим веществам и марганцу.

Напомним, что 19 апреля в Слободском районе местные жители обнаружили на пруду сотни мертвых чаек. Местные жители считают, что птиц могли отравить.

ИСТОЧНИК KP.RU