2019-05-12T16:41:09+03:00
Общество

В Кирове жара превысила 30-градусную отметку

Погода бьет рекорды 75-летней давности
Евгений ДЕМИХОВ
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Аномальная жара пришла в областьАномальная жара пришла в областьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жара все продолжает наступать на город. Начало мая принесло в Киров летнюю погоду. Сегодня, 12 апреля, температура воздуха преодолела 30-градусную отметку.

- Похоже, что рекорд 1957 года будет побит (+30,6 градусов), - пишут в сообществе «Любительская Метеорология в Кирове». - Температура уже превысила пиковые майские отметки 2010 и 1943 годов.

Кстати, сильная жара наблюдается по всей области. Так, в некоторых районах воздух прогрелся до +31 градуса. Метеорологи предупреждают, что в ближайшие три дня существует большая вероятность прохождения грозовых дождей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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