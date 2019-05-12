В Кирове жара превысила 30-градусную отметку
Погода бьет рекорды 75-летней давности
Аномальная жара пришла в областьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
Жара все продолжает наступать на город. Начало мая принесло в Киров летнюю погоду. Сегодня, 12 апреля, температура воздуха преодолела 30-градусную отметку.
- Похоже, что рекорд 1957 года будет побит (+30,6 градусов), - пишут в сообществе «Любительская Метеорология в Кирове». - Температура уже превысила пиковые майские отметки 2010 и 1943 годов.
Кстати, сильная жара наблюдается по всей области. Так, в некоторых районах воздух прогрелся до +31 градуса. Метеорологи предупреждают, что в ближайшие три дня существует большая вероятность прохождения грозовых дождей.
ИСТОЧНИК KP.RU