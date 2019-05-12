Бизнес-омбудсмен Кировской области заработал за год в 116 раз больше супруги

СЕГОДНЯ 16:19 2019-05-12T16:19:45+03:00

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1956027,41 рублей задекларировал Владислав Попов. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области отчитался о доходах и имуществе за 2018 год. Помимо почти двух миллионов рублей в списке числятся два авто «LEXUS RX450H» и «INFINITI QX60». Иной собственности у чиновника нет.

А вот в пользовании у него находятся квартира площадью 131,2 квадратных метра (судя по всему, принадлежащая супруге), гаражный бокс на 27 квадратных метров и часть земельного участка.

Его супруга задекларировала доход в 16,8 тысяч рублей, что в 116 раз меньше, чем у мужа. В ее собственности находятся квартира, гаражный бокс и часть земельного участка.

ИСТОЧНИК KP.RU