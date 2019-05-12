На перекрестке Карла Маркса и Профсоюзной сгорел деревянный дом

СЕГОДНЯ 12:19 2019-05-12T12:26:04+03:00

Как минимум два пожарных расчета были на месте происшествия Фото: Алексей Гмызин

По информации из соцсетей он был заброшен

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Пламя объяло всю постройку. Когда пожарные приехали, было уже поздно: деревянное здание сгорело в считанные минуты. Пока неизвестно, что стало причиной ЧП, произошедшего в субботу, 11 мая.

Видео с пожара выложили в группе «Злой Кировчанин». Жители города в комментариях пишут, что в Кирове есть такая примета: если на каком-то пустыре горят деревянные дома, значит скоро там построят новые здания. С иронией или без нее, но кировчане предполагают, что пожар мог случиться не просто так.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/708259" frameborder="0"></iframe> В слободе Шевели сгорел деревянный дом.Здание стояло на пустыре. Видео: vk.com/zlo43! другой источник

Кстати, в тот же день еще одно деревянное здание горело в городе. Вблизи от перекрестка Октябрьского проспекта и улицы Московской. Там загорелись старые больничные корпуса.

ИСТОЧНИК KP.RU