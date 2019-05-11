Кировских фермеров поддержали на 987,4 миллиона рублей за четыре месяца

СЕГОДНЯ 15:36 2019-05-11T15:36:34+03:00

На животноводство одни из самых высоких затрат в области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Сельхозпроизводители получили порядка одного миллиарда рублей из регионального бюджета. Эта сумма составила 65,5% от плановых назначений. То есть, за оставшиеся восемь месяцев фермерам выдадут еще порядка полумиллиарда рублей.

- Субсидии предоставлены на повышение продуктивности, повышение плодородия и качества почв, - уточнили в правительстве Кировской области. - А также на техническую и технологическую модернизацию агропромышленного комплекса, на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе.

Субсидии на кредиты самые маленькие. Фото: правительство Кировской области

Кстати, самым дорогим пунктом оказалась модернизация. На нее потратили 414,4 миллиона рублей. Ей уступило повышение продуктивности в молочном скотоводстве, на которое выделено за четыре месяца 406,9 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU