Предупреждение от МЧС: в Кировской области могут начаться лесные пожары

СЕГОДНЯ 15:08 2019-05-11T15:08:10+03:00

Спасатели просят не разводить костры и не жечь сухую траву

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Из-за аномально жаркой погоды возникают риски ЧП. Кировское МЧС предупреждает жителей региона о высокой пожарной опасности. Спасатели сообщают, что большая вероятность возгораний возникнет в период с 11 по 14 мая. В ведомстве убедительно просят кировчан воздержаться от разведения костров, сжигания мусора и сухой травы.

Предупреждение связано с ожидаемой погодой. В ближайшие дни в Кировской области будет жаркая и засушливая погода.

ИСТОЧНИК KP.RU