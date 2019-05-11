Экстремальное потепление: в Кирове побит температурный рекорд 2010 года
Девять лет в городе не было такой жары
Температурный максимум был зафиксирован в областном центреФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Рекорд мая в 2019 году составил +28 градусов. Эту цифру зафиксировали 10 мая.
- Причиной экстремального потепления стал вынос тропической воздушной массы из Средней Азии по периферии антициклона над Казахстаном, - сообщают в группе «Любительская Метеорология в Кирове». - Для 10 мая установлен новый суточный максимум.
Девять лет назад аномально высокая температура была зафиксирована на отметке +27,3 градуса.
Кстати, по данным почти за полтора века в этот день минимальная температура составила -6,7 градусов. Это было в далеком 1918 году.
ИСТОЧНИК KP.RU