Экстремальное потепление: в Кирове побит температурный рекорд 2010 года

СЕГОДНЯ 11:45 2019-05-11T11:45:16+03:00

Температурный максимум был зафиксирован в областном центре Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Девять лет в городе не было такой жары

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Рекорд мая в 2019 году составил +28 градусов. Эту цифру зафиксировали 10 мая.

- Причиной экстремального потепления стал вынос тропической воздушной массы из Средней Азии по периферии антициклона над Казахстаном, - сообщают в группе «Любительская Метеорология в Кирове». - Для 10 мая установлен новый суточный максимум.

Девять лет назад аномально высокая температура была зафиксирована на отметке +27,3 градуса.

Кстати, по данным почти за полтора века в этот день минимальная температура составила -6,7 градусов. Это было в далеком 1918 году.

ИСТОЧНИК KP.RU