«Мы теряем надежду»: кировские добровольцы не могут найти 60-летнего мужчину, пропавшего полторы недели назад

СЕГОДНЯ 19:57 2019-05-10T19:57:37+03:00

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Поисковики «Лиза Алерт» сбились с ног: вторую неделю они активно ищут Сергея Большагина, но все безрезультатно. 60-летний мужчина вышел из дома 28 апреля в 16.30. С тех пор след его простыл.

- Мы обращаемся к жителям Кирова, проживающим в квартале Некрасова, Сурикова, Чапаева, Щорса, в чьих домах есть видеокамеры, - написали пост в группе отряда. - А также к владельцам авторегистраторов, которые бывают в этом районе. Если у вас есть возможность, посмотреть, или предоставить нам для просмотра, запись от 28 апреля 2019 с 16.00 до 20.00 , мы будем очень благодарны! К сожалению, на данный момент нет достоверных свидетельств о местонахождении Сергея Витальевича. Но, возможно, именно ваши записи помогут его найти!

Сергей Витальевич ростом 183 сантиметра, плотного телосложения. У него седые короткие волосы и серые глаза. Он был одет в серое пальто, синие джинсы и свитер, темные полуботинки, на голове - серая кепка.

Сергею Большагину необходима медицинская помощь: мужчина не ориентируется на местности.

Если у вас есть какие-либо заметки о местонахождении пропавшего, видео с камер наблюдения, просьба сообщить об этом по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU