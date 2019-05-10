2019-05-10T14:00:47+03:00
Общество

В праздновании Дня Победы на Театральной площади приняло участие 8000 кировчан

Почтили память и великий подвиг наших предков более 17 тысяч жителей по всему городу
Елизавета Захарова
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В торжественных мероприятиях 9 мая приняло участие более 8000 человекВ торжественных мероприятиях 9 мая приняло участие более 8000 человекФото: Анна КРЮКОВА
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В самый главный праздник, в День Победы, почтить память наших предков, защитивших родину от фашизма, на торжественные мероприятия вышли 17 000 кировчан. На Театральную площадь пришло около восьми тысяч. Об этом сообщили администрация города и правительство региона.

По некоторым данным, в шествии Бессмертного полка приняло участие более тридцати тысяч человек!

Однако после возложения цветов и торжественного шествия кировчане покинули главную городскую площадь, где проходил праздничный концерт. До вечера там было свободно.

Но, с приближением часа праздничного салюта, на театралке становилось более многолюдно. Кировчане, как мотыльки на огонь, слетелись к площади, чтобы посмотреть на фейерверк в тысячу залпов. Со стороны улицы Карла Маркса у контрольно-пропускной арки и вовсе было не протолкнуться! Люди стояли десять, двадцать, тридцать минут, чтобы пройти на площадь и посмотреть на салют, который длился всего шесть минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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