«Все живы»: в Кирове на улице Лепсе перевернулся внедорожник

СЕГОДНЯ 12:07 2019-05-10T12:07:35+03:00

По словам очевидцев никто из пассажиров и пешеходов сильно не пострадал

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В районе Лепсе, недалеко от торгового центра «Антей» произошло серьезное ДТП: столкнулись легковой автомобиль и внедорожник. Фотографии с места аварии опубликовали в социальных сетях.

- Если честно, вообще не поняла как у них так произошло, - написала одна из кировчанок, на чьих глазах и столкнулись автомобили. - «Гранта» выезжала с маленькой скоростью и как кроссовер перевернулся мне не понятно!

ДТП произошло 9 мая, на пересечении Лепсе и улицы Физкультурников, недалеко от пешеходного перехода. К счастью, трагедии удалось избежать: за несколько минут до аварии пешеходы успели перейти дорогу. Да и пассажиры обоих автомобилей сильно не пострадали.

- В одной машине был ребенок, но с ним вроде все хорошо, - написали очевидцы в комментариях. - Женщина из перевернувшейся машины держалась за ребра. Все живы. Было жутко.

На месте происшествия работали скорая, МЧС и сотрудник ППС.

ИСТОЧНИК KP.RU