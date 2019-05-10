«Все живы»: в Кирове на улице Лепсе перевернулся внедорожник
В районе Лепсе, недалеко от торгового центра «Антей» произошло серьезное ДТП: столкнулись легковой автомобиль и внедорожник. Фотографии с места аварии опубликовали в социальных сетях.
- Если честно, вообще не поняла как у них так произошло, - написала одна из кировчанок, на чьих глазах и столкнулись автомобили. - «Гранта» выезжала с маленькой скоростью и как кроссовер перевернулся мне не понятно!
ДТП произошло 9 мая, на пересечении Лепсе и улицы Физкультурников, недалеко от пешеходного перехода. К счастью, трагедии удалось избежать: за несколько минут до аварии пешеходы успели перейти дорогу. Да и пассажиры обоих автомобилей сильно не пострадали.
- В одной машине был ребенок, но с ним вроде все хорошо, - написали очевидцы в комментариях. - Женщина из перевернувшейся машины держалась за ребра. Все живы. Было жутко.
На месте происшествия работали скорая, МЧС и сотрудник ППС.
ИСТОЧНИК KP.RU