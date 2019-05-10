2019-05-10T11:37:38+03:00
Общество

170 кировских водителей нелегально работали таксистами

Автолюбители незаконно устанавливали спецсигналы службы по перевозке пассажиров
Елизавета Захарова
Поделиться:
С начала года ГИБДД провели восемь проверок кировских таксистов. Фото: УГИБДД России по Кировской областиС начала года ГИБДД провели восемь проверок кировских таксистов. Фото: УГИБДД России по Кировской области
Изменить размер текста:

Госавтоинспекторы с начала года проверили сотни кировских таксистов.И среди них обнаружили 170 нелегалов. Водители, не имея на то законных оснований, установили на своих машинах специальные фонари и цветографическую схему службы легкового такси. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Кировской области.

Нарушителей привлекли к административной ответственности по ч. 4.1 ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортом, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси» и по ч. 7 ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортом, на котором незаконно нанесена специальная цветографическая схема легкового такси». В обоих случаях водитель должен будет заплатить пять тысяч рублей штрафа. Кроме того у «таксистов» конфискуют автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Все живы»: в Кирове на улице Лепсе перевернулся внедорожник
В Кирово-Чепецке из окна выпал двухлетний ребенок
Угрожали сжечь дом: в бане Яранска орудовали вымогатели
На Кировскую область спустился радиационный туман
В Кирове прошло праздничное шествие, посвященное Дню Победы
По Октябрьскому проспекту разъезжала машина без водителя
«УРАЛХИМ» поздравил Кирово-Чепецк с Днем Победы
В Кирове уже 194 человека пострадали от укусов клещей
В Кирове на Театральной площади включили фонтан
В ГИБДД рассказали, в какое время суток кировчане чаще всего попадают в аварии
Уровень воды в Вятке снова растет
В Кировской области не хватает медработников
В Кировской области могут оштрафовать 73 ИП, которые торгуют алкоголем
Специалисты проверили качество воды в Вятке во время половодья
Автомобиль Никиты Белых выставят на продажу
В день последнего звонка в Кировской области запретили продажу алкоголя
В Первомайском суде на два года за кражу осудили цыганку
В Кировской области проверили 28 мемориалов «Вечный огонь»
За первые три месяца 2019 года в филиал «Кировэнерго» обратились более пяти тысяч потребителей
Салют на День Победы в Кирове 9 мая 2019 года: прозвучит 1000 пиротехнических залпов
Фильм, который снимали в Кирове, вернется на большой экран
На Преображенской водитель иномарки сбил 19-летнюю девушку на переходе