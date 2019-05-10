170 кировских водителей нелегально работали таксистами

СЕГОДНЯ 11:37 2019-05-10T11:37:38+03:00

С начала года ГИБДД провели восемь проверок кировских таксистов. Фото: УГИБДД России по Кировской области

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Госавтоинспекторы с начала года проверили сотни кировских таксистов.И среди них обнаружили 170 нелегалов. Водители, не имея на то законных оснований, установили на своих машинах специальные фонари и цветографическую схему службы легкового такси. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Кировской области.

Нарушителей привлекли к административной ответственности по ч. 4.1 ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортом, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси» и по ч. 7 ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортом, на котором незаконно нанесена специальная цветографическая схема легкового такси». В обоих случаях водитель должен будет заплатить пять тысяч рублей штрафа. Кроме того у «таксистов» конфискуют автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU