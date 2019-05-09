Угрожали сжечь дом: в бане Яранска орудовали вымогатели

СЕГОДНЯ 18:03 2019-05-09T18:03:54+03:00

Подозреваемые угрожали мужчине и требовали у него деньги

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Житель Яранска обратился в полицию с жалобой, что неизвестные мужчины вымогали у него деньги в общественной бане. Они требовали ежемесячно передавать им деньги в размере пяти тысяч рублей.

- Позже эти злоумышленники избили потерпевшего, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - Также в случае отказа платить деньги они угрожали сжечь дом мужчины и применить насилие к его родственникам.

Сотрудники полиции задержали вымогателей. Ими оказались двое жителей Яранска 51 и 42 лет. У одного из мужчин изъяли карабин, который был зарегистрирован на чужое имя. Подозреваемых в вымогательстве заключили под стражу.

Если вы пострадали от действий вымогателей, просьба обратиться в полицию по телефонам: 66-48-04, 8-922-995-55-81 или 02 (102 с мобильного телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU