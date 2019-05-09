На Кировскую область спустился радиационный туман
В среду утром, 8 мая, на Кировскую область спустился густой туман. Жители Кирова и Котельнича сделали фотографии природного явления и поделились ими в соцсетях. Снимки прокомментировали местные метеорологи-любители.
Обычно туман рассеивается после восхода солнца. Фото: Александр ВЫЛЕГЖАНИН
- Данный тип туманов называется радиационным, - пояснили в группе «Любительская метеорология» в Кирове. - Но это вовсе не означает, что здесь замешана привычная нам вредная радиация.
Туман заметили в Кирове и в Котельниче. Фото: Александр ЗАХАРОВ
Также метеорологи сообщили, что такой туман появляется в результате охлаждения земной поверхности и массы влажного приземного воздуха. После восхода солнца он обычно быстро рассеивается.
ИСТОЧНИК KP.RU