2019-05-09T17:26:44+03:00
Происшествия

На Кировскую область спустился радиационный туман

Явление зафиксировали в Кирове и Котельниче
Анна КРЮКОВА
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Туман не опасен для местных жителей. Фото: Александр ВЫЛЕГЖАНИНТуман не опасен для местных жителей. Фото: Александр ВЫЛЕГЖАНИН
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В среду утром, 8 мая, на Кировскую область спустился густой туман. Жители Кирова и Котельнича сделали фотографии природного явления и поделились ими в соцсетях. Снимки прокомментировали местные метеорологи-любители.

Обычно туман рассеивается после восхода солнца. Фото: Александр ВЫЛЕГЖАНИН

Обычно туман рассеивается после восхода солнца. Фото: Александр ВЫЛЕГЖАНИН

- Данный тип туманов называется радиационным, - пояснили в группе «Любительская метеорология» в Кирове. - Но это вовсе не означает, что здесь замешана привычная нам вредная радиация.

Туман заметили в Кирове и в Котельниче. Фото: Александр ЗАХАРОВ

Туман заметили в Кирове и в Котельниче. Фото: Александр ЗАХАРОВ

Также метеорологи сообщили, что такой туман появляется в результате охлаждения земной поверхности и массы влажного приземного воздуха. После восхода солнца он обычно быстро рассеивается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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