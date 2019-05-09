2019-05-09T17:23:00+03:00
Общество

В Кирове прошло праздничное шествие, посвященное Дню Победы

Возложить цветы к «Вечному огню» пришли первые лица города и области
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Фото: Антон МАМАЕВФото: Антон МАМАЕВ
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В четверг, 9 мая, тысячи жителей вышли на улицы Кирова, чтобы поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы и возложить цветы к «Вечному огню». Среди них - и спикер Законодательного Собрания Владимир Быков.

Сначала Владимир Васильевич принял участие в торжественном митинге на Театральной площади. Затем вместе с войсками Кировского гарнизона направился к мемориалу «Вечный огонь», чтобы возложить цветы в память о погибших в годы войны кировчанах и поблагодарить ветеранов за Победу.

- Я хотел бы поздравить всех участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла с этим прекрасным, солнечным, майским днем, Днем Победы! - сказал председатель ОЗС. - И пожелать им здоровья, и чтобы их родные и близкие были рядом.

Фото: Антон МАМАЕВ

Фото: Антон МАМАЕВ

Также Владимир Быков отметил, что в Кировской области всегда готовы заботиться о ветеранах, и помнить совершенный ими подвиг.

- Мы видим, что сегодня о ветеранах позаботились, - пояснил спикер. - Их привезли на праздник на автобусе и первыми дали возможность отдать дань уважения погибшим, возложить цветы к «Вечному огню».

Кроме того, во время торжественного мероприятия на Набережной Грина Владимир Васильевич подчеркнул, что в праздновании Дня Победы принимают участие большое количество маленьких кировчан. Это означает, что герои никогда не будут забыты.

- Самое главное для меня, что в праздновании Дня Победы участвует очень много детей, - сообщил председатель ОЗС. - Сегодня в демонстрации на Театральной площади было задействовано несколько кадетских классов, воспитанники патриотических клубов, юнармейцы. Мы не забываем итогов Второй мировой войны. И наши дети тоже всегда будут помнить, что сделали их прадеды, какой ценой они добились Победы.

Фото: Антон МАМАЕВ

Фото: Антон МАМАЕВ

После этого Владимир Быков вновь отправился на Театральную площадь, чтобы принять участие в акции «Бессмертный полк».

- На территории Кировской области практически каждая семья кого-то потеряла, кто-то был ранен, - сказал спикер. - И я думаю, что «Бессмертный полк» - это добровольное выражение памяти своим близким, своему деду, прадеду, отцу.

Владимир Васильевич прошел в колонне «Бессмертного полка» с портретом своего отца-фронтовика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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