По Октябрьскому проспекту разъезжала машина без водителя
Сотрудники МЧС проезжали Октябрьский проспект и заметили автомобиль, который медленно двигался по непонятной траектории. В машине была включена аварийная сигнализация. Водитель службы пожаротушения обнаружил, что за рулем авто никого нет.
По Кирову ехала машина без водителя.Видео: 43.mchs.gov.ru! другой источник
- Тогда сотрудники выскочили из служебного автомобиля и бросились к легковушке, - прокомментировали случившееся в ГУ МЧС по Кировской области. - В этот момент машина уже подъезжала пешеходному переходу на перекрестке улиц Маклина и Октябрьского проспекта. Могли пострадать люди.
В итоге, сотрудникам МЧС удалось остановить автомобиль и припарковать его к обочине. Чтобы машине снова не поехала, спасатели заблокировали ее колеса.
ИСТОЧНИК KP.RU