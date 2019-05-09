2019-05-09T15:07:37+03:00
Общество

По Октябрьскому проспекту разъезжала машина без водителя

Автомобиль удалось остановить
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Сотрудники МЧС предотвратили ДТП. Фото: 43.mchs.gov.ruСотрудники МЧС предотвратили ДТП. Фото: 43.mchs.gov.ru
Изменить размер текста:

Сотрудники МЧС проезжали Октябрьский проспект и заметили автомобиль, который медленно двигался по непонятной траектории. В машине была включена аварийная сигнализация. Водитель службы пожаротушения обнаружил, что за рулем авто никого нет.

По Кирову ехала машина без водителя.Видео: 43.mchs.gov.ru! другой источник

- Тогда сотрудники выскочили из служебного автомобиля и бросились к легковушке, - прокомментировали случившееся в ГУ МЧС по Кировской области. - В этот момент машина уже подъезжала пешеходному переходу на перекрестке улиц Маклина и Октябрьского проспекта. Могли пострадать люди.

В итоге, сотрудникам МЧС удалось остановить автомобиль и припарковать его к обочине. Чтобы машине снова не поехала, спасатели заблокировали ее колеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Угрожали сжечь дом: в бане Яранска орудовали вымогатели
На Кировскую область спустился радиационный туман
В Кирове прошло праздничное шествие, посвященное Дню Победы
«УРАЛХИМ» поздравил Кирово-Чепецк с Днем Победы
В Кирове уже 194 человека пострадали от укусов клещей
В Кирове на Театральной площади включили фонтан
В ГИБДД рассказали, в какое время суток кировчане чаще всего попадают в аварии
Уровень воды в Вятке снова растет
В Кировской области не хватает медработников
В Кировской области могут оштрафовать 73 ИП, которые торгуют алкоголем
Специалисты проверили качество воды в Вятке во время половодья
Автомобиль Никиты Белых выставят на продажу
В день последнего звонка в Кировской области запретили продажу алкоголя
В Первомайском суде на два года за кражу осудили цыганку
В Кировской области проверили 28 мемориалов «Вечный огонь»
За первые три месяца 2019 года в филиал «Кировэнерго» обратились более пяти тысяч потребителей
Салют на День Победы в Кирове 9 мая 2019 года: прозвучит 1000 пиротехнических залпов
Фильм, который снимали в Кирове, вернется на большой экран
На Преображенской водитель иномарки сбил 19-летнюю девушку на переходе