По Октябрьскому проспекту разъезжала машина без водителя

СЕГОДНЯ 15:05 2019-05-09T15:07:37+03:00

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Сотрудники МЧС проезжали Октябрьский проспект и заметили автомобиль, который медленно двигался по непонятной траектории. В машине была включена аварийная сигнализация. Водитель службы пожаротушения обнаружил, что за рулем авто никого нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="636" height="360" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/707798" frameborder="0"></iframe> По Кирову ехала машина без водителя.Видео: 43.mchs.gov.ru! другой источник

- Тогда сотрудники выскочили из служебного автомобиля и бросились к легковушке, - прокомментировали случившееся в ГУ МЧС по Кировской области. - В этот момент машина уже подъезжала пешеходному переходу на перекрестке улиц Маклина и Октябрьского проспекта. Могли пострадать люди.

В итоге, сотрудникам МЧС удалось остановить автомобиль и припарковать его к обочине. Чтобы машине снова не поехала, спасатели заблокировали ее колеса.

ИСТОЧНИК KP.RU