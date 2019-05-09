В Кирове уже 194 человека пострадали от укусов клещей

СЕГОДНЯ 10:57 2019-05-09T10:57:55+03:00

Этот показатель на 25% выше среднего за последние десять лет

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В 2019 году клещи начали кусать кировчан уже в первой декаде апреля. С тех пор в больницы Кирова обратились 194 человека. Из них 47 - дети. Количество пострадавших от клещей оказалось на 25% выше среднего за последние десять лет.

- Пострадавшие от клещей выявлены в 32 районах области и в Кирове в основном в сельской местности, - пояснили в Управлении Роспотребнадзора по Кировской области. - Случаев заболеваний среди пострадавших нет.

Специалисты предупреждают жителей города, что в ближайшее время в связи с теплой погодой клещей станет еще больше. Поэтому кировчанам рекомендуют использовать репелленты, правильно подбирать одежду, которая не допустит заползания клещей и постоянно осматривать свою одежду и тело, находясь на природе. Также необходимо делать прививки от клещевого энцефалита.

Если клещ вас все-таки укусил, то его требуется немедленно удалить, отдать на исследование в лабораторию и и обратиться в медучреждение для назначения экстренной профилактики.

Удаление клещей проводят в поликлиниках и ФАПах по месту жительства. Вечером, ночью, в выходные и праздничные дни можно обратиться в приемные отделения больниц, а также в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии (поликлиника, ул. Менделеева, 17). Кроме того, удаление клещей и прием пациентов осуществляется в Центре клещевых инфекций в областной инфекционной больнице ул. Ленина, д. 207, 8 (8332) 22-30-22).

ИСТОЧНИК KP.RU