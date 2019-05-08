В Кирове на Театральной площади включили фонтан

СЕГОДНЯ 17:19 2019-05-08T17:33:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Некоторые элементы фонтана устарели и потеряли герметичность, поэтому их нужно было заменить. Так, возникла необходимость поставить новые лампы подсветки - старые растрескались. Кроме того, рабочие загерметизировали швы.

- Работы велись с 5 по 7 апреля, - уточняют в администрации города Кирова. - Его несколько раз осмотрели, чтобы убедиться в надежности работ. А сегодня, 8 апреля, в 10.30 часов, фонтан на Театральной площади был запущен. Завтра его вновь временно отключат. Это будет сделано при проведении праздничного фейерверка.

Кстати, в мэрии сообщили, что в скором времени в Кирове запустят еще три фонтана: в сквере 60 лет СССР, парке Победы, в сквере на перекрестке улиц Казанской и Розы Люксембург. Они начнут работу в День Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU