2019-05-08T17:34:35+03:00
Происшествия

В ГИБДД рассказали, в какое время суток кировчане чаще всего попадают в аварии

За четыре месяца на дорогах Кировской области погибли 44 человека
Анна КРЮКОВА
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Чаще всего смертельные ДТП происходили по субботамЧаще всего смертельные ДТП происходили по субботамФото: Алексей ФОКИН
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В ГИБДД по Кировской области проанализировали, в какие дни и какое время кировчане чаще всего попадают в аварии. Самым опасным днем оказалась суббота. Что касается времени смертельных ДТП, то чаще всего аварии происходили с 06.00 до 7.00, с 03.00 до 04.00 и с 11.00 до 12.00.

- Всего за прошедшие четыре месяца на дорогах Кировской области погибли 44 человека и еще 518 получили травмы, - сообщили в ведомстве. - Каждая пятая авария произошла по вине нетрезвых водителей.

Также ДТП в Кировской области происходили из-за выезда водителей на полосу встречного движения и превышения скорости. Среди причин смертельных аварий есть и нарушение правил проезда пешеходных переходов, езда без прав и движение задним ходом.

Наибольшее количество смертельных ДТП зафиксировали на территории Омутнинского, Сунского, Юрьянского и Верхошижемского районов области. В Кирове в авариях погибли три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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