Уровень воды в Вятке снова растет
К утру среды, 8 мая, уровень воды в Вятке вырос на два сантиметра. Теперь он составляет 330 сантиметров от нулевой отметки. Об этом сообщили в администрации Кирова.
- Причиной подъема воды стало вскрытие мелких рек, которые впадают в верховья Вятки, - пояснили в Единой дежурно-диспетчерской службе Кирова. - Так, в районе Кирово-Чепецка река приросла на 5,8 сантиметра. Рядом со Слободским прирост в Вятке составил «плюс» 7 сантиметров.
Специалисты считают, что в ближайшие дни уровень воды в реке может вырасти. Однако больших темпов подъема воды уже не ожидается.
Напомним, что 6 мая специалисты зафиксировали рекордно низкий уровень воды в Вятке за последние десять лет. Последний раз такое щадящее половодье было в 2009 году.
ИСТОЧНИК KP.RU