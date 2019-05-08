2019-05-08T16:58:47+03:00
Общество

Уровень воды в Вятке снова растет

За сутки река прибыла на два сантиметра
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
В ближайшие дни уровень воды в Вятке может снова подрасти. Фото: Людмила КАЛИНИНАВ ближайшие дни уровень воды в Вятке может снова подрасти. Фото: Людмила КАЛИНИНА
Изменить размер текста:

К утру среды, 8 мая, уровень воды в Вятке вырос на два сантиметра. Теперь он составляет 330 сантиметров от нулевой отметки. Об этом сообщили в администрации Кирова.

- Причиной подъема воды стало вскрытие мелких рек, которые впадают в верховья Вятки, - пояснили в Единой дежурно-диспетчерской службе Кирова. - Так, в районе Кирово-Чепецка река приросла на 5,8 сантиметра. Рядом со Слободским прирост в Вятке составил «плюс» 7 сантиметров.

Специалисты считают, что в ближайшие дни уровень воды в реке может вырасти. Однако больших темпов подъема воды уже не ожидается.

Напомним, что 6 мая специалисты зафиксировали рекордно низкий уровень воды в Вятке за последние десять лет. Последний раз такое щадящее половодье было в 2009 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кирове на Театральной площади включили фонтан
В ГИБДД рассказали, в какое время суток кировчане чаще всего попадают в аварии
В Кировской области не хватает медработников
В Кировской области могут оштрафовать 73 ИП, которые торгуют алкоголем
Специалисты проверили качество воды в Вятке во время половодья
Автомобиль Никиты Белых выставят на продажу
В день последнего звонка в Кировской области запретили продажу алкоголя
В Первомайском суде на два года за кражу осудили цыганку
В Кировской области проверили 28 мемориалов «Вечный огонь»
За первые три месяца 2019 года в филиал «Кировэнерго» обратились более пяти тысяч потребителей
Салют на День Победы в Кирове 9 мая 2019 года: прозвучит 1000 пиротехнических залпов
Фильм, который снимали в Кирове, вернется на большой экран
На Преображенской водитель иномарки сбил 19-летнюю девушку на переходе