Уровень воды в Вятке снова растет

СЕГОДНЯ 16:39 2019-05-08T16:58:47+03:00

В ближайшие дни уровень воды в Вятке может снова подрасти. Фото: Людмила КАЛИНИНА

За сутки река прибыла на два сантиметра

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К утру среды, 8 мая, уровень воды в Вятке вырос на два сантиметра. Теперь он составляет 330 сантиметров от нулевой отметки. Об этом сообщили в администрации Кирова.

- Причиной подъема воды стало вскрытие мелких рек, которые впадают в верховья Вятки, - пояснили в Единой дежурно-диспетчерской службе Кирова. - Так, в районе Кирово-Чепецка река приросла на 5,8 сантиметра. Рядом со Слободским прирост в Вятке составил «плюс» 7 сантиметров.

Специалисты считают, что в ближайшие дни уровень воды в реке может вырасти. Однако больших темпов подъема воды уже не ожидается.

Напомним, что 6 мая специалисты зафиксировали рекордно низкий уровень воды в Вятке за последние десять лет. Последний раз такое щадящее половодье было в 2009 году.

ИСТОЧНИК KP.RU