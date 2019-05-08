2019-05-08T16:52:55+03:00
Общество

В Кировской области не хватает медработников

На одну вакансию приходится всего одно резюме
Анна КРЮКОВА
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В Кировской области наблюдается дефицит медработниковВ Кировской области наблюдается дефицит медработниковФото: Александр ГЛУЗ
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Кировская область нуждается в медицинских работниках. Сейчас на одну вакансию приходится всего одно резюме. При этом нормой считается 4-6 людей на место. Об этом сообщили аналитики HeadHunter.

- На младший и средний медперсонал приходится 5% вакансий сферы «Медицина, фармацевтика», - пояснили в пресс-службе HeadHunter Поволжье. - Половина кандидатов имеет опыт работы более 6 лет, а 19% соискателей предпочли бы сменный график.

Также специалисты компании отметили, что в среднем медбратьям и медсестрам в Кировской области предлагают зарплату в 26 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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