В Кировской области не хватает медработников

СЕГОДНЯ 16:17 2019-05-08T16:52:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Кировская область нуждается в медицинских работниках. Сейчас на одну вакансию приходится всего одно резюме. При этом нормой считается 4-6 людей на место. Об этом сообщили аналитики HeadHunter.

- На младший и средний медперсонал приходится 5% вакансий сферы «Медицина, фармацевтика», - пояснили в пресс-службе HeadHunter Поволжье. - Половина кандидатов имеет опыт работы более 6 лет, а 19% соискателей предпочли бы сменный график.

Также специалисты компании отметили, что в среднем медбратьям и медсестрам в Кировской области предлагают зарплату в 26 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU