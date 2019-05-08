Специалисты проверили качество воды в Вятке во время половодья
Загрязняющих веществ не обнаружено
Воду проверяли на участке от Слободского до Кирова. Фото: Людмила КАЛИНИНА
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С марта 2019 года специалисты проверяли качество воды в Вятке. Пробы брали на участке от Слободского до Кирова. Об этом сообщили в Министерстве охраны окружающей среды Кировской области.
- Поверхностные воды реки и пойменные озера проверяли на наличие загрязняющих веществ, в первую очередь азота аммонийного, - пояснили в министерстве.
Информацию об итогах проверки направили в АО «Кировские коммунальные системы», администрацию города и отделу водных ресурсов по Кировской области Камского бассейнового управления. Норматив по уровню содержания азота аммонийного в Вятке оказался не превышен.
ИСТОЧНИК KP.RU