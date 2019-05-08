В день последнего звонка в Кировской области запретили продажу алкоголя
В Кировской области четвертый год подряд в день, когда в школах проводится последний звонок, в магазинах запрещают продавать алкоголь. Ограничения касаются всех без исключения магазинов. В этом году последние звонки для старшеклассников пройдут 23 мая - именно эту дату рекомендовало школам Министерство образования Кировской области.
Запрет на продажу алкоголя не коснется кафе, ресторанов, баров. В прошлом году нарушителем оказался 141 магазин.
- В соответствии с частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной продукции влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати до сорока тысяч рублей, на юридических лиц - от ста до трехсот тысяч рублей, - пояснили в Министерстве экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области.
ИСТОЧНИК KP.RU