2019-05-08T12:56:11+03:00
Общество

В день последнего звонка в Кировской области запретили продажу алкоголя

Ограничения не коснутся баров, ресторанов, кафе
Алена ЗАЙЦЕВА
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В день последнего звонка в Кировской области запретят продавать алкогольВ день последнего звонка в Кировской области запретят продавать алкогольФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В Кировской области четвертый год подряд в день, когда в школах проводится последний звонок, в магазинах запрещают продавать алкоголь. Ограничения касаются всех без исключения магазинов. В этом году последние звонки для старшеклассников пройдут 23 мая - именно эту дату рекомендовало школам Министерство образования Кировской области.

Запрет на продажу алкоголя не коснется кафе, ресторанов, баров. В прошлом году нарушителем оказался 141 магазин.

- В соответствии с частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной продукции влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати до сорока тысяч рублей, на юридических лиц - от ста до трехсот тысяч рублей, - пояснили в Министерстве экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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