2019-05-08T13:00:13+03:00
Общество

В Кировской области проверили 28 мемориалов «Вечный огонь»

Технические работы прошли в рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память»
Елизавета Захарова
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К 9 Мая газовики наладили работу 28 мемориалов «Вечный огонь». Фото: АО «Газпром газораспределение Киров»К 9 Мая газовики наладили работу 28 мемориалов «Вечный огонь». Фото: АО «Газпром газораспределение Киров»
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В Кировской области 28 мемориалов «Вечный огонь» готовы к празднованию Дня Великой Победы. Специалисты «Газпром газораспределение Киров» провели памятки в рамках акции «Священный долг. Вечная память». Так, во время технических работ «вечное пламя» было перенесено на временную горелку.

- Пять мемориальных комплексов: в Кирове (на набережной Грина и в парке Победы), Кирово-Чепецке, Вятских Полянах и селе Калинино - работают от централизованного газоснабжения и горят на постоянной основе, - пояснили в компании. - Для проведения техобслуживания газового оборудования на данных мемориалах специалисты «Газпром газораспределение Киров» перенесли огонь на специализированную временную горелку, после чего провели опрессовку и продувку газопровода, чистку горелок. После этого, пламя Вечного огня вернули обратно на мемориал.

Остальные 23 мемориала работают на сжиженном баллонном газе, а пламя их - временное. Газовики провели техобслуживание и этих горелок, а также благоустроили территорию, прилегающую к мемориальным комплексам.

- 9 мая, во время проведения торжественных мероприятий, мемориалы Вечного огня будут находиться под постоянным контролем специалистов аварийной службы газораспределительной компании, - резюмировали в «Газпроме».

ИСТОЧНИК KP.RU

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