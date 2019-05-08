В Кировской области проверили 28 мемориалов «Вечный огонь»

СЕГОДНЯ 11:55 2019-05-08T13:00:13+03:00

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В Кировской области 28 мемориалов «Вечный огонь» готовы к празднованию Дня Великой Победы. Специалисты «Газпром газораспределение Киров» провели памятки в рамках акции «Священный долг. Вечная память». Так, во время технических работ «вечное пламя» было перенесено на временную горелку.

- Пять мемориальных комплексов: в Кирове (на набережной Грина и в парке Победы), Кирово-Чепецке, Вятских Полянах и селе Калинино - работают от централизованного газоснабжения и горят на постоянной основе, - пояснили в компании. - Для проведения техобслуживания газового оборудования на данных мемориалах специалисты «Газпром газораспределение Киров» перенесли огонь на специализированную временную горелку, после чего провели опрессовку и продувку газопровода, чистку горелок. После этого, пламя Вечного огня вернули обратно на мемориал.

Остальные 23 мемориала работают на сжиженном баллонном газе, а пламя их - временное. Газовики провели техобслуживание и этих горелок, а также благоустроили территорию, прилегающую к мемориальным комплексам.

- 9 мая, во время проведения торжественных мероприятий, мемориалы Вечного огня будут находиться под постоянным контролем специалистов аварийной службы газораспределительной компании, - резюмировали в «Газпроме».

ИСТОЧНИК KP.RU