Салют на День Победы в Кирове 9 мая 2019 года: прозвучит 1000 пиротехнических залпов

СЕГОДНЯ 10:23 2019-05-08T11:54:42+03:00

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В честь 74-й годовщины Великой Победы в Кирове запустят два фейерверка. Традиционно один из них пройдет в Нововятском районе, начало - в 21.00 в парке ЛПК. Второй салют начнется в 22.00 на Театральной площади Кирова.

Как подчеркнули в городском управлении культуры, за шесть минут праздничного фейерверка прозвучит более тысячи пиротехнических залпов.

- Кировчане смогут увидеть различные виды салютов: это трещащие «хризантемы», красная и синяя «волна», парчовая «корона», разноцветные «пионы» и кроссеты, мерцающие и веерные залпы, - отметили в пресс-службе администрации города Кирова.

Однако качество салюта зависит не только от покупаемой техники и специалиста, запускающего в небо огненные цветы, но и от погоды.

- В прошлом году из-за высокой влажности и ветра многим фейерверк показался «размытым», - уточнили в управлении культуры. - В нынешнем году синоптики обещают сухую и жаркую погоду, что положительным образом отразится на яркости и красочности пиротехнического действа, - отметили специалисты.

Во время салюта на площади будут дежурить сотрудники МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU