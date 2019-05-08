В Кирове разыскивают подростка, сбежавшего из дома в четыре утра

СЕГОДНЯ 09:45 2019-05-08T11:57:11+03:00

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В Кирове вновь пропал подросток! На этот раз его нет уже более двух суток. Ильяс Абашев ушел из дома 6 мая, в 4.00. С тех пор о местонахождении 13-летнего парня ничего не известно.

На вид мальчику 14 лет. Ростом он 160-165 сантиметров, худощавого телосложения с темно-русыми волосами и карими глазами.

Ильяс ушел из дома в бирюзовой ветровке, черных штанах с белой полосой и красных кроссовках Adidas.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшем подростке, просьба сообщить ее по телефонам: 8(800)350-76-25 или 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU