В Кирове разыскивают подростка, сбежавшего из дома в четыре утра
13-летний Ильяс ушел из дома двое суток назад
В Кирове разыскивают 13-летнего подростка. Фото: vk.com/ornkirov
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В Кирове вновь пропал подросток! На этот раз его нет уже более двух суток. Ильяс Абашев ушел из дома 6 мая, в 4.00. С тех пор о местонахождении 13-летнего парня ничего не известно.
На вид мальчику 14 лет. Ростом он 160-165 сантиметров, худощавого телосложения с темно-русыми волосами и карими глазами.
Ильяс ушел из дома в бирюзовой ветровке, черных штанах с белой полосой и красных кроссовках Adidas.
Если у вас есть какая-либо информация о пропавшем подростке, просьба сообщить ее по телефонам: 8(800)350-76-25 или 02, 102.
ИСТОЧНИК KP.RU