2019-05-07T18:34:32+03:00
Общество

Генеральный прокурор РФ: «В Кировской области региональные операторы взимали плату за вывоз ТБО по двойным квитанциям»

Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы в регионах России
Елизавета Захарова
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Кировская область попала в черный список регионов, в которых мусорная реформа проходит с нарушениямиКировская область попала в черный список регионов, в которых мусорная реформа проходит с нарушениямиФото: Анастасия Осипова
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Генеральный прокурор России Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы по обращению с ТКО. Самые частые и серьезные нарушения в Кировской области взиманием платы за вывоз мусора по двойным квитанциям. Об этом сообщило агентство ТАСС.

- Повсеместно есть претензии к работе муниципалитетов, которыми не создавались площадки для сбора ТКО под их временное хранение, не принимались меры по ликвидации несанкционированных свалок, - подчеркнул Чайка. - Мерами прокурорского реагирования пресечены факты взимания с населения платы за вывоз отходов по двойным квитанциям - в Мордовии и Хакасии, в Кировской, Иркутской, Нижегородской, Сахалинской, Оренбургской, Челябинской областях.

Также в ходе многочисленных проверок прокуроры выявили множество нарушений в деятельности предприятий, занимающихся сбором, переработкой и утилизацией отходов.

- С целью сокращения затрат ими грубо нарушается технология захоронения, что приводит к причинению ущерба экологии, повсеместно не проводится производственный контроль, не установлены санитарно-защитные зоны, отсутствуют обязательные разрешения, не ведется учет отходов, - сказал генпрокурор.

По мнению Юрия Чайки нарушения во многом обусловлены недостаточной организацией надзорного контроля.

-Территориальные органы Роспотребнадзора не всегда жестко реагируют на нарушение санитарного и эпидемиологического законодательства в процессе сбора и утилизации отходов. Региональными подразделениями Росприроднадзора должным образом не обеспечивается федеральный, государственный и экологический надзор, лицензионный контроль, взимание обязательной платы за негативное воздействие на окружающую среду, не принимались исчерпывающие меры по предотвращению ущерба природе и его взысканию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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