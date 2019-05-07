2019-05-07T18:13:23+03:00
Общество

Артисты Театра на Спасской организуют концерт для Дома престарелых и инвалидов Кирова

Они исполнят песни и стихи военных лет
Анна КРЮКОВА
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Фото: из архива театраФото: из архива театра
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В среду, 8 мая, артисты Театра на Спасской встретятся с жителями Дома престарелых и инвалидов Кирова. Они исполнят песни и стихи военных лет, и произведения, которые напомнят зрителям о временах их юности.

- Это выступление артистов Театра на Спасской - возможность лично выразить свою признательность и благодарность людям, причастным к тому, чтобы этот праздник, День Победы, состоялся, - пояснили в театре.

Фото: из архива театра

Фото: из архива театра

В концерте примут участие Нина Чернышова, Екатерина Дмитриева, Александр Карпов и Евгений Лютиков. Мероприятие начнется в 10.00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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