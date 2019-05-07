Кировчанам предлагают на день отказаться от поездок на автомобилях

СЕГОДНЯ 17:38 2019-05-07T17:39:00+03:00

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Кировчанам предлагают поучаствовать в весенней акции «На работу - на велосипеде». В пятницу, 17 мая, жителей города призывают отказаться от поездок на автомобилях. Вместо этого горожанам рекомендуют отправиться на работу на велосипеде или пешком. Об этом сообщается в пресс-службе правительства Кировской области.

Акция проходит ежегодно по всей России два раза в год. Таким образом организаторы мероприятия пытаются обратить внимание людей на проблемы экологии и мотивировать граждан чаще ходить пешком или ездить на велосипедах.

В следующий раз акция пройдет осенью. Все желающие смогут стать ее участниками 20 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU