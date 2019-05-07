Метеопредупреждение: в Кирове ожидается аномальная жара

СЕГОДНЯ 14:57 2019-05-07T14:57:49+03:00

Кировчанам советуют воздержаться от разведения огня на улице Фото: Алена ЗАЙЦЕВА

Май 2019 года может побить рекорды жары 2010 года

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Погода на этой неделе установится жаркая. Температура обещает быть выше климатической номы выше аж на 9-11 градусов. Май рискует побить рекорды жаркого 2010 года.

- По информации Кировского ЦГМС с 7 по 13 мая на территории Кировской области ожидается аномально-жаркая погода, - сообщает ГУ МЧС России по Кировской области. - Не разводите костры, не сжигайте мусор и сухую траву. Телефон экстренных служб - 112.

Нормы мая по городу Кирову (по информации группы «Любительская метеорология в Кирове»):

норма среднемесячной температуры……......... +11.3°

норма суммы осадков..................…................. 58 мм

норма влажности воздуха...................…............. 60%

число дней с твердыми осадками........……............. 1

число дней с смешанными осадками...……............ 2

число дней с жидкими осадками...........…............ 16

ветер, м/с............................................................ 2.6

высота снежного покрова..................…............. 0 см

число дней со снежным покровом......….…............. 1

число ясных дней общей облачности....….............. 2

число пасмурных дней общей облачности….…..... 11

Рекорды мая по городу Кирову:

самый теплый май................................. +19.5° (1839)

самый холодный май............................... +3.7° (1918)

самый сухой май...................................... 7 мм (1919)

самый влажный май...………................. 157 мм (1900)

абсолютный максимум...….……... +34.2° (17 мая 1923)

абсолютный минимум....……......... -10.5° (7 мая 1926)

суточный максимум осадков.…………...... 56 мм (1977)

максимальная высота снежного покрова……..... 22 см

ИСТОЧНИК KP.RU