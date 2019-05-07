Метеопредупреждение: в Кирове ожидается аномальная жара
Погода на этой неделе установится жаркая. Температура обещает быть выше климатической номы выше аж на 9-11 градусов. Май рискует побить рекорды жаркого 2010 года.
- По информации Кировского ЦГМС с 7 по 13 мая на территории Кировской области ожидается аномально-жаркая погода, - сообщает ГУ МЧС России по Кировской области. - Не разводите костры, не сжигайте мусор и сухую траву. Телефон экстренных служб - 112.
Нормы мая по городу Кирову (по информации группы «Любительская метеорология в Кирове»):
норма среднемесячной температуры……......... +11.3°
норма суммы осадков..................…................. 58 мм
норма влажности воздуха...................…............. 60%
число дней с твердыми осадками........……............. 1
число дней с смешанными осадками...……............ 2
число дней с жидкими осадками...........…............ 16
ветер, м/с............................................................ 2.6
высота снежного покрова..................…............. 0 см
число дней со снежным покровом......….…............. 1
число ясных дней общей облачности....….............. 2
число пасмурных дней общей облачности….…..... 11
Рекорды мая по городу Кирову:
самый теплый май................................. +19.5° (1839)
самый холодный май............................... +3.7° (1918)
самый сухой май...................................... 7 мм (1919)
самый влажный май...………................. 157 мм (1900)
абсолютный максимум...….……... +34.2° (17 мая 1923)
абсолютный минимум....……......... -10.5° (7 мая 1926)
суточный максимум осадков.…………...... 56 мм (1977)
максимальная высота снежного покрова……..... 22 см
ИСТОЧНИК KP.RU