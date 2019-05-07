2019-05-07T15:35:53+03:00
Происшествия

В Кирове из окна одиннадцатого этажа выпал 39-летний мужчина

ЧП произошло в майские праздники
Елизавета Захарова
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Мужчины выпал с 11 этажа. Фото: Яндекс.КартыМужчины выпал с 11 этажа. Фото: Яндекс.Карты
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Тело неизвестного мужчины нашли под окнами многоэтажного дома на перекрестке улиц Московской и Ломоносова. На место происшествия сразу же приехали правоохранительные службы, территорию оцепили. Это произошло 4 мая. О ЧП сообщили очевидцы в социальных сетях.

Как пояснили «Комсомолке» в следственном комитете по Кировской области, на теле мужчины не обнаружено следов насильственной смерти. Известно только, что погибшему было 39 лет и он выпал из окна на 11 этаже дома.

Следователи продолжают расследование и отрабатывают все версии случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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