В Кирове из окна одиннадцатого этажа выпал 39-летний мужчина

СЕГОДНЯ 14:47 2019-05-07T15:35:53+03:00

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Тело неизвестного мужчины нашли под окнами многоэтажного дома на перекрестке улиц Московской и Ломоносова. На место происшествия сразу же приехали правоохранительные службы, территорию оцепили. Это произошло 4 мая. О ЧП сообщили очевидцы в социальных сетях.

Как пояснили «Комсомолке» в следственном комитете по Кировской области, на теле мужчины не обнаружено следов насильственной смерти. Известно только, что погибшему было 39 лет и он выпал из окна на 11 этаже дома.

Следователи продолжают расследование и отрабатывают все версии случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU