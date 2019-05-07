2019-05-07T14:29:18+03:00
Общество

На Центральном рынке на месяц закрыли кафе

Роспотребнадзор посчитал, что питаться там небезопасно
Алена ЗАЙЦЕВА
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Кафе дали 30 дней на устранение нарушенийКафе дали 30 дней на устранение нарушенийФото: Алексей БУЛАТОВ
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На 30 дней одно из кафе на Центральном рынке закрыто свои двери для посетителей. Причина – проверка Роспотребнадзора и антисанитария в точке общепита. Помещение кафе требовало ремонта, продукты и готовые блюда хранились ненадлежащим образом, грубо нарушались элементарные правила гигиены и санитарии.

Суд приостановил деятельность точки на 30 дней. Свои двери кафе откроет только тогда, когда будут устранены все нарушения.

- Постановление об административном приостановлении деятельности кафе, вынесенное судом, поступило на исполнение судебному приставу-исполнителю отдела судебных приставов по Первомайскому району, - сообщает пресс-служба УФССП по Кировской области. - Исполнительные документы по административному приостановлению деятельности организации или индивидуального предпринимателя относятся к особой категории и подлежат немедленному исполнению. В соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем немедленно был совершен выезд по месту нахождения должника. Помещение кафе опечатано, в присутствии понятых составлен соответствующий акт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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