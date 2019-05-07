2019-05-07T15:58:29+03:00
Происшествия

В Октябрьском районе Кирова пенсионерку госпитализировали с 21% ожогов тела

Из дома на Подгорной, 8, эвакуировали семь человек
Алена ЗАЙЦЕВА
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Пожар тушили 22 спасателяПожар тушили 22 спасателяФото: Алексей ФОКИН
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Пожар в пятиэтажке на улице Подгорной начался в 18.28 часов 6 мая 2019 года. В квартире пенсионерки обгорели стены, потолок, закоптились стены. К счастью, пламя удалось быстро сбить: уже через восемь минут прибыли пожарные. Огонь удалось локализовать уже к 18.50 часам. Однако за это время пенсионерка успела пострадать.

- 59-летняя женщина с ожогами пламенем I-II ст. туловища, верхних и нижних конечностей (21% тела) госпитализирована в ожоговое отделение КОГКБУЗ «ЦТОиН», - сообщили в ОНДПР по городу Кирову. - Спасен 1 человек. Эвакуированы 7 человек. Предполагаемая причина - неосторожное обращение с огнем хозяйки квартиры.

В тушении пожара принимали участие 22 спасателя.

Кстати, за первые майские праздники в Кировской области произошло 210 пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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