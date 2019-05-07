Погода на майские праздники: температура будет выше нормы на 7 градусов

СЕГОДНЯ 13:23 2019-05-07T16:05:41+03:00

Май этого года может побить рекорды 2010 и 1943 года Фото: Алена ЗАЙЦЕВА

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Теплый воздух к территории Кировской области будет поступать из Поволжья и Казахстана, а также со стороны Каспийского моря. Как сообщает группа «Любительская метеорология в Кирове», в этом году начало мая обещает быть очень теплым - воздух прогреется до средних июньских значений. Температура ожидается выше климатической нормы на 7 градусов.

КАКАЯ ПОГОДА ЖДЕТ КИРОВЧАН НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

В среду, 8 мая, ночью ожидается температура +10...+15 градусов. Без осадков. Ветер юго-восточный 1-6 м/с. Днем +13...+18 градусов, при прояснениях до +23 градусов. Местами кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с.

С четверга 9 мая и до воскресенья 12 мая на погоду в Кировской области будет влиять антициклон, который будет смещаться с Приполярного Урала в Западную Сибирь. С юго-восточным ветром начнет поступать более сухой воздух из Казахстана, температура в дневные часы будет расти. Если в четверг и пятницу вероятны дожди и грозы, то в выходные осадков не ожидается.

ПОБЪЕМ РЕКОРДЫ?

Начиная с 10 мая по центральным и южным районам области воздух может прогреваться до +26…+28 градусов. Существует вероятность повторения или побития температурных рекордов отмеченных в мае 2010 и 1943 гг. Осадки в этот период маловероятны.

ИСТОЧНИК KP.RU