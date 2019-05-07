Яранскую администрацию заставили сделать вентиляцию в квартире ребенка-сироты
Два года назад администрация Яранского района купила жилье для ребенка-сироты. Однако однокомнатная квартира на улице Тургенева, 76, не соответствовала техническим требованиям: в квартире отсутствовала система вентиляции. А вот межведомственная комиссия по результатам осмотра признала жилое помещение соответствующим техническим требованиям аукционной документации.
Ребенок, оставшийся без родителей, заехал в квартиру, когда ему исполнилось 18 лет. Однако жить там было очень сложно: жилье практически не проветривалось.
Владелец квартиры пожаловался в прокуратуру. И уже районный прокурор вынес представление главе района и обязал местных чиновников выделить деньги и провести ремонт в квартире. Об этом рассказали в прокуратуре Кировской области.
ИСТОЧНИК KP.RU