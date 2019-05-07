2019-05-07T16:10:56+03:00
Происшествия

В Кирове задержали эксгибициониста

37-летний мужчина демонстрировал свой половой орган детям
Алена ЗАЙЦЕВА
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Кировчанину грозит реальный срокКировчанину грозит реальный срокФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На данный момент задержан житель города Кирова, который, как установили следователи, совершал развратные действия в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста.

Как оказалось, 24 апреля на одной из социальных сетей появилось сообщение о том, что девочки пяти лет пожаловались родителям на то, что их позвал к забору детского сада на улице Дзержинского мужчина. А когда дети подошли, показал им свой половой орган.

Следственный комитет начал проверку. К счастью, подозреваемого нашли довольно быстро. Им оказался 37-летний житель областного центра.

- В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, - сообщают в СУ СК РФ по Кировской области. - Следователи продолжают работу над выяснением всех обстоятельств произошедшего, проводят необходимые следственные действия.

Возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ «Действия сексуального характера».

ВАЖНО

Всем, кому что-либо известно по данному случаю, просьба сообщить по телефонам: 102, 485-223.

ИСТОЧНИК KP.RU

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