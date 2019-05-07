В международный день астрономии кировчане смогут наблюдать Луну в телескоп

СЕГОДНЯ 11:11 2019-05-07T11:21:32+03:00

Увидеть Луну в телескоп сможет любой желающий, пришедший к семи часам на набережную Грина Фото: Елизавета Захарова

Традиционное место встречи - набережная Грина рядом с канатным замком

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В Кирове пройдут традиционные наблюдения Луны. В международный день астрономии, 11 мая, любители космоса встретятся на набережной Грина и смогут увидеть, как на ладони, Луну и самые яркие, большие звезды нашей Галактики. Наблюдения организовывает сообщество «Любительская астрономия в Кирове».

- Друзья, 11 мая с 19:00 до 22:00 на набережной Грина состоятся наблюдения Луны в телескоп, - анонсировал мероприятие создатель сообщества. - Приглашаются все желающие!

Отметим, что это мероприятие абсолютно бесплатное. Однако, запретов пожертвование денег на развитие общества, приобретение новой более высококачественной техники нет.

Напомним, что недавно астрономы-любители выезжали в село Хреново, чтобы ясно увидеть звездопад Эта-Акварида.

ИСТОЧНИК KP.RU