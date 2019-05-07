Перед празднованием Дня Победы в Кирове проверили состояние парков
В понедельник, 6 мая, в Кирове перед празднованием Дня Победы проверили состояние парков. Глава города Елена Ковалева и заместители председателя Кировской гордумы Алексей Рябов и Александр Востриков обнаружили некоторые недостатки.
- В Александровском саду необходимо вырубить лишнюю поросль и уложить брусчатку в ротонде, - отметили в пресс-службе Кировской гордумы. - Лестницы на набережной Грина оказались замусорены.
Проверяющие обнаружили недостатки. Фото: duma.mo-kirov.ru
Также участке улиц от Казанской до Московской еще не побелили бордюры. В Кочуровском парке до сих пор не сняли новогоднюю иллюминацию.
Кроме того, в каждом парке необходимо убрать сухую траву и прошлогоднюю листву. Все замечания поручили устранить департаменту городского хозяйства с привлечением к работе подрядчиков в течение двух дней.
ИСТОЧНИК KP.RU