Перед празднованием Дня Победы в Кирове проверили состояние парков

СЕГОДНЯ 10:42 2019-05-07T10:43:10+03:00

Подрядчики должны устранить все замечания в течение двух дней

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В понедельник, 6 мая, в Кирове перед празднованием Дня Победы проверили состояние парков. Глава города Елена Ковалева и заместители председателя Кировской гордумы Алексей Рябов и Александр Востриков обнаружили некоторые недостатки.

- В Александровском саду необходимо вырубить лишнюю поросль и уложить брусчатку в ротонде, - отметили в пресс-службе Кировской гордумы. - Лестницы на набережной Грина оказались замусорены.

Проверяющие обнаружили недостатки. Фото: duma.mo-kirov.ru

Также участке улиц от Казанской до Московской еще не побелили бордюры. В Кочуровском парке до сих пор не сняли новогоднюю иллюминацию.

Кроме того, в каждом парке необходимо убрать сухую траву и прошлогоднюю листву. Все замечания поручили устранить департаменту городского хозяйства с привлечением к работе подрядчиков в течение двух дней.

ИСТОЧНИК KP.RU