Кировчане потратили на общепит 2,7 млрд рублей за три месяца
Затраты на алкоголь у населения Кировской области в январе-марте 2019 года выросли на 4% в сравнении с тем же периодом предыдущего года. Они составили 4,1 миллиарда рублей. Среднестатистический кировчанин купил за три месяца спиртного на сумму 3,8 тысячи рублей. А вот на предприятия общепита в нашем регионе потратили почти в полтора раза меньше.
- Предприятия этой сферы реализовали продукцию на сумму 2,7 миллиарда рублей, - сообщают аналитики Кировстата. - На питание и напитки вне дома среднестатистический кировчанин потратил 2,1 тысячи рублей. По этому показателю Кировская область находится на четвертом месте среди регионов ПФО.
Больше нас в Приволжье тратят только жители Пермского края (2,2 тысячи рублей), Чувашии (2,2 тысячи рублей) и Татарстана (2,7 тысячи рублей). А вот меньше всех в округе потратился на общепит среднестатистический житель Ульяновской области. Сумма на общепит там составляет 1,3 тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU