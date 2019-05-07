Стало известно, когда состоится прощание с Валерием Федяевым

СЕГОДНЯ 09:05 2019-05-07T11:30:51+03:00

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В среду, 8 мая, в Кирове состоится прощание с создателем Музея истории Хлынова, директором торгового дома «Лонда», публицистом и общественным деятелем Валерием Федяевым. Гражданская панихида пройдет в Областном доме народного творчества. Об этом сообщают родные Валерия Федяева в соцсетях.

- Приглашаем всех, кто знал и помнит нашего любимого человека, почтить его память, - опубликовано на странице краеведа в соцсети. - Прощание будет проходить в 9 часов утра по адресу: Октябрьский проспект, 38.

Напомним, что отпевание Валерия Ивановича состоится в церкви Иоанна Предтечи в 10.30. Захоронен создатель Музея истории Хлынова будет на Новомакарьевском кладбище.

ИСТОЧНИК KP.RU