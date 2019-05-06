2019-05-06T18:45:11+03:00
Происшествия

За мошенничество прокуратура возбудила уголовное дело в отношении работника «Вяткасвязьсервис»

Ресурсоснабжающая организация незаконно брала плату за коммунальные услуги
Елизавета Захарова
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Ресурсоснабжающая организация незаконно брала плату с кировчан за коммунальные услугиРесурсоснабжающая организация незаконно брала плату с кировчан за коммунальные услугиФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В отношении неизвестного работника «Вяткасвязьсервис» прокуратура Первомайского района возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Поводом стали заявления граждан.

Как пояснили в пресс-службе районной прокуратуры, с 2014 по 2015 года ресурсоснабжающие организации и «Вяткасвязьсервис» заключили агентские договоры по которым компания могла принимать от кировчан плату за коммунальные услуги. Спустя три года, с июня по сентябрь 2018 года, ресурсники разорвали договоры. Однако работники «Вяткасвязьсервис», несмотря на запрет, продолжали принимать от кировчан деньги в счет оплаты коммуналки. Компания продолжала это делать вплоть до февраля 2019 года.

- Более того, в период с октября по ноябрь 2018 года часть денежных средств, полученных от населения за потребленные коммунальные ресурсы, была потрачены на иные цели, а именно: выплату заработной платы, уплату налогов и сборов, - подчеркнули в районной прокуратуре. - В результате незаконных действий общества в настоящее время у граждан перед ресурсоснабжающими организациями образовалась значительная задолженность.

На данный момент часть платежей уже перечисляется ресурсоснабжающим организациям, другая часть включена в реестр текущих платежей из-за проведения процедуры банкротства «Вяткасвязьсервис».

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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