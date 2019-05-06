За мошенничество прокуратура возбудила уголовное дело в отношении работника «Вяткасвязьсервис»
В отношении неизвестного работника «Вяткасвязьсервис» прокуратура Первомайского района возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Поводом стали заявления граждан.
Как пояснили в пресс-службе районной прокуратуры, с 2014 по 2015 года ресурсоснабжающие организации и «Вяткасвязьсервис» заключили агентские договоры по которым компания могла принимать от кировчан плату за коммунальные услуги. Спустя три года, с июня по сентябрь 2018 года, ресурсники разорвали договоры. Однако работники «Вяткасвязьсервис», несмотря на запрет, продолжали принимать от кировчан деньги в счет оплаты коммуналки. Компания продолжала это делать вплоть до февраля 2019 года.
- Более того, в период с октября по ноябрь 2018 года часть денежных средств, полученных от населения за потребленные коммунальные ресурсы, была потрачены на иные цели, а именно: выплату заработной платы, уплату налогов и сборов, - подчеркнули в районной прокуратуре. - В результате незаконных действий общества в настоящее время у граждан перед ресурсоснабжающими организациями образовалась значительная задолженность.
На данный момент часть платежей уже перечисляется ресурсоснабжающим организациям, другая часть включена в реестр текущих платежей из-за проведения процедуры банкротства «Вяткасвязьсервис».
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU