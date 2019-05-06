На ремонт Кировского драматического театра правительство выделит миллиард рублей
Кировский драматический театр получит на ремонт миллиард рублей. Постановление о выделении субсидий было опубликовано на официальном сайте правительства Кировской области.
В документе сказано, что на ремонт театра, который будет идти до 2022 году, из областного бюджета будет выделен миллиард рублей.
В этом году кировская драма получит 15 миллионов рублей. Дальнейшее финансирование театр получит только при условии выделении средств из федерального бюджета. Так, в 2020 году Драмтеатр получит 223,5 миллиона рублей, в 2021 - 380 миллиона, в 2022 - 381,5 миллиона рублей.
Отметим, что последний капитальный ремонт в театре был сделан в 80-х годах прошлого века. Сейчас в драме идут уже первые реконструкции.
ИСТОЧНИК KP.RU