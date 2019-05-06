2019-05-06T16:46:21+03:00
Происшествия

Кировский вуз потерял 12 миллионов рублей из-за ошибки главбуха

Мужчина раньше времени подписал расчетные бумаги, по которым учреждению заплатили за предоставленные услуги
Елизавета Захарова
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Главный бухгалтер раньше времени подписал расчетные бумаги, по которым учреждению заплатили за предоставленные услугиГлавный бухгалтер раньше времени подписал расчетные бумаги, по которым учреждению заплатили за предоставленные услугиФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Один из кировских вузов лишился двенадцати миллионов рублей. Главный бухгалтер учебного заведения подписал документы, которые гласили: университет получил деньги за оказанные одной из компаний города услуги. Однако по факту деньги не были выплачены. Об этом сообщили в СУ СКР по Кировской области.

Как выяснило следствие, в 2015 году высшее учебное заведение заключило договор с одной из кировских компаний. Учреждение должно было изготовить термоэластопласты и получить за это 12 миллионов рублей. Главный бухгалтер вуза, не дожидаясь оплаты услуг, воспользовался своим служебным положением и подписал документы, по которым фирма якобы оплатила необходимую услугу. Ни во время изготовления термоэластопластов, ни после завершения деньги на счет вуза не поступили.

В отношении главного бухгалтера возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Ему может грозить штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком на два года.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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