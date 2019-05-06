Житель Шабалинского района продал односельчанину шприц с героином
Жителю поселка городского типа Ленинского Шабалинского района грозит восемь лет лишения свободы за продажу наркотика своему односельчанину. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Кировской области.
В полицию поступило сообщение: один из жителей Ленинского продал наркотик своему знакомому. Стражи правопорядка сразу же задержали 40-летнего продавца и покупателя. У последнего изъяли шприц с неизвестным веществом. Последующая экспертиза показала: в нем было более двух граммов героина. Задержанный мужчина признался: шприц он купил в Москве.
На покупателя запрещенных веществ составили административный протокол по ст. 6.8 КоАП РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств». Ему грозит штраф до пяти тысяч рублей или арест на пятнадцать суток.
А задержанный продавец за преступление закона может сесть на восемь лет. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».
В настоящее время проводятся следственные действия. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU