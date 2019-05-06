Житель Шабалинского района продал односельчанину шприц с героином

СЕГОДНЯ 14:30 2019-05-06T15:30:26+03:00

40-летний мужчина привез из Москвы шприц с героином и продал его односельчанину Фото: Елена ВАХРУШЕВА (КП-Ярославль)

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Жителю поселка городского типа Ленинского Шабалинского района грозит восемь лет лишения свободы за продажу наркотика своему односельчанину. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Кировской области.

В полицию поступило сообщение: один из жителей Ленинского продал наркотик своему знакомому. Стражи правопорядка сразу же задержали 40-летнего продавца и покупателя. У последнего изъяли шприц с неизвестным веществом. Последующая экспертиза показала: в нем было более двух граммов героина. Задержанный мужчина признался: шприц он купил в Москве.

На покупателя запрещенных веществ составили административный протокол по ст. 6.8 КоАП РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств». Ему грозит штраф до пяти тысяч рублей или арест на пятнадцать суток.

А задержанный продавец за преступление закона может сесть на восемь лет. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

В настоящее время проводятся следственные действия. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU