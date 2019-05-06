Трое погибших, пять получили травмы: за выходные в Кировской области произошло 210 пожаров

СЕГОДНЯ 13:52 2019-05-06T15:29:09+03:00

В одном из случаев спасатели долгое время не могли потушить сухую траву, огонь с которой перекинулся на дома людей

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В Кильмезском районе четыре человека лишились жилья из-за ЧП. Пожар перекинулся с открытой местности на деревянные здания. Пожарным на помощь даже прилетал вертолет из Казани.

- 1 мая в Вятскополянском районе сгорел дом, - сообщают в ГУ МЧС России по Кировской области. - На месте пожара обнаружили тело хозяина, его жены и племянника. Их гость получил ожоги. Причина происшествия - неосторожное обращение с огнем.

В другом пожаре, который произошел в Кирове, на улице Московской, в квартире пенсионерки, внук старушки получил многочисленные ожоги. Его доставили в больницу.

Всего с 1 по 5 мая в Кировской области произошло 210 пожаров. В них погибли три человека, еще пять получили ожоги. Большая часть пожаров произошла на открытых пространствах - горела прошлогодняя сухая трава. За это время огонь повредил порядка 220 гектаров территорий.

Напомним, что из резервного фонда Кировской области для погорельцев выделили 1,5 миллиона рублей. Кроме того, им помогут восстановить утраченные документы.

ИСТОЧНИК KP.RU