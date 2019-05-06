2019-05-06T13:25:14+03:00
Происшествия

Рекордный год: Вятка начала убывать, не достигнув предполагаемого максимума

Уровень воды в реке самый маленький за последнее десятилетие
Елизавета Захарова
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Река Вятка в окрестностях Кирова начала убывать. Фото: admkirov.ruРека Вятка в окрестностях Кирова начала убывать. Фото: admkirov.ru
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За последние дни река Вятка начала убывать. Уровень воды в окрестностях Кирова снизился на три сантиметра. Сегодня вода достигла отметки в +328 сантиметров от нулевого поста.

Отметим, что последний прирост реки был зафиксирован 3 мая. На прошлой неделе вода прибыла на 14 сантиметров и составила +330 сантиметров от нулевой отметки.

Как подчеркнули в Единой дежурно-диспетчерской службе, на сегодняшний день уровень воды в Вятке рекордно маленький. Последний раз такое щадящее половодье было в 2009 году, тогда вода в Вятке выросла лишь на 252 сантиметра. Однако неизвестно, прошел пик половодья в Кирове в этом году или нет.

- В течение двух дней река в черте Кирова идет на убыль, - отметил начальник Управления гражданской защиты Михаил Вохмянин. - В районе Кирово-Чепецка также зафиксирован спад, а в районе Слободского за два дня вода прибыла на 22 см. Не исключен рост и в верховьях Вятки, а если «подрастет» верховье, то поднимется вода и в окрестностях Кирова. Правда, значительного подъема мы уже не ожидаем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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