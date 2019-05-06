2019-05-06T12:25:05+03:00
Общество

Город осиротел: отпевание Валерия Федяева пройдет в церкви Иоанна Предтечи

Прощание с меценатом и краеведом состоится 8 мая
Елизавета Захарова
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Прощания с Валерием Федяевым пройдет в церкви Иоанна Предтечи. Фото: vk.com/fedjaevvaleriyПрощания с Валерием Федяевым пройдет в церкви Иоанна Предтечи. Фото: vk.com/fedjaevvaleriy
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5 мая не стало Валерия Федяева. Создатель Музея истории Хлынова, директор торгового дома «Лонда», публицист и общественный деятель скоропостижно ушел из жизни на 58-м году жизни, не дожив месяц до своего дня рождения. Не стало доброго, сердечного человека, человека с большой буквы.

Отпевание и прощание состоится 8 мая, в 10.30, в церкви Иоанна Предтечи, на перекрестке улиц Свободы и Пятницкой.

На странице в соцсетях - сотни комментариев. Валерий Иванович искренне любил свою малую родину. И сделал для нее немало - в Кирове он на свои средства установил таблицы на исторических местах, где стояли башни Хлыновского кремля. Собрал и систематизировал исторические материалы об основании и развитии Хлынова, издал не одну книгу, сделал путеводитель по старому городу с указанием исторически значимых мест. Его заслуги можно перечислять и перечислять. Насколько мог, он сохранял историческое наследие Хлынова, Вятки, Кирова.

- Валерий Иванович был настоящий хозяин города! - написала на его странице Ирина Кузнецова. - Он всегда заботился о своем городе, сохранял историю нашего края, он делал много реальных дел, чтобы нам жилось красиво и интересно, чтобы не забывали своих предков и свою историю! Я благодарю Валерия Ивановича, и память о нем останется в моем сердце!

- Соболезную родным и близким... - пишет Иван Григорьев. - Хоть я и знал Валерия Ивановича всего несколько лет, но сразу понял, что это добрый и интересный человек. Печально, что самые достойные уходят рано.

- Не хочется верить в такую утрату. Осиротел... город… и мы… Скорбим... Светлая память замечательному Валерию Ивановичу - Человеку с большой буквы! - добавила Юлия Тепляшина.

Валерий Федяев для нашего города сделал многое: он написал несколько книг об истории города Хлынова, создал Музей истории Хлынова, установил памятник историку Александру Вештомову. Валерий Иванович был директором торгового дома «Лонда», первым задал косметические ориентиры для вятских женщин.

Редакция «Комсомольской правды» в Кирове» приносит соболезнования родным и близким Валерия Федяева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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