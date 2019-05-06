Когда отключат отопление в Кирове 2019

СЕГОДНЯ 11:03 2019-05-06T11:17:08+03:00

Этой весной в Кировских квартирах жарче, чем на улице, на 10, а то и 20 градусов! Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Социальные сети пестрят жалобами и недовольными высказываниями кировчан: в их квартирах слишком жарко! Батареи горят, а жильцы домов с централизованным отоплением готовы уже кожу снимать с себя.

- Уважаемая администрация, сколько можно издеваться над нами? - написали на днях анонимный пост в группе «Злой кировчанин». - Примите меры к Кировской теплоснабжающей компании. Почему не отключают отопление в домах? На улице до +20 градусов доходит, а в квартирах +35! Просила неоднократно убавить отопление у нашего ЖЭК-8. Ничего не делают. Отключите отопление в доме по Карла Либкнехта 153, просим! Хватит на нас зарабатывать деньги!

- Ребят, ну это жесть! Октябрьский 118, батарея жарит так, что невозможно прикоснуться, - написали еще один пост. - До каких пор над нами будут издеваться?! Звонили в КТК, нас мягко послали! Сказали, все вопросы к администрации, все с их указа... У нас все окна открыты - не помогает (все окна на одной стороне, сквозняка нет).

В Кировской теплоснабжающей компании «Комсомолке» пояснили, что за «весеннее отопление» в квартирах отвечает администрация города Кирова. Именно там принимается решение, когда перекрывать отопление в домах.

- Спецтеплоноситель (жидкое или газообразное вещество для передачи тепловой энергии - прим. Ред.) подается круглый год для того, чтобы в домах всегда была горячая вода, - пояснили в пресс-службе КТК. - Его температура равна 77 градусам Цельсия. Что касается регулировки отопления внутри домов, то этот вопрос необходимо решать с управляющими компаниями. И, если есть жалобы на жару, граждане вправе обратиться в УК, чтобы им уменьшили расход теплоносителя в дом.

В администрации города Кирова нам сообщили, что первые перекрытия тепла в домах пройдут уже сегодня. Также в ближайшее время на сайте опубликуют график отключения отопления.

ИСТОЧНИК KP.RU