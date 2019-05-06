2019-05-06T11:19:07+03:00
Общество

Погода на 9 мая 2019 в Кирове: будет тепло и солнечно

Воздух прогреется до +24 градусов
Анна КРЮКОВА
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В Кирове установится летняя погода. Фото: pixabay.comВ Кирове установится летняя погода. Фото: pixabay.com
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Впереди у кировчан короткая рабочая неделя и продолжительные выходные. Погода в очередные майские праздники порадует жителей города настоящим летним теплом и солнцем.

В понедельник, 6 мая, днем воздух прогреется до +23 градусов, ночью будет +9. Во вторник, по прогнозам Gismeteo.ru, в Кирове ожидается гроза. Температура воздуха днем составит +20 градусов. Ночью столбик термометра окажется на отметке +11. В среду, 8 мая, синоптики прогнозируют облачную погоду. Днем в Кирове воздух прогреется до +20 градусов. Ночью будет +9.

В четверг, 9 мая, в Кирове будет светить солнце. Днем температура воздуха составит +24 градуса. К ночи станет прохладнее. Ожидается +10 градусов.

В пятницу, 10 мая, в городе снова ожидается гроза. Однако температура воздуха не изменится. Днем будет +24, ночью +11.

В субботу, 11 мая, в Кирове синоптики прогнозируют облачную погоду. Столбик термометра днем окажется на отметке +24. Ночью будет +11 градусов.

Воскресенье, 12 мая, станет самым теплым днем за всю неделю. Температура воздуха составит +27 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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