Скончался предприниматель и создатель «Музея истории Хлынова» Валерий Федяев

5 Май 23:30 2019-05-05T23:30:56+03:00

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В воскресенье, 5 мая, умер создатель «Музея истории Хлынова», директор торгового дома «Лонда», публицист и общественный деятель Валерий Федяев. Известный многим кировчанин скончался на 58-году жизни. Информацию об этом опубликовали в соцсетях родные Валерия Ивановича.

- Сегодня ушел из жизни Федяев Валерий Иванович, - сообщили жена и дети предпринимателя. - О времени и месте прощания мы сообщим позднее.

О причине смерти создателя «Музея истории Хлынова» пока ничего не сообщается.

Напомним, что в 2016 году по инициативе Валерия Федяева в Кирове появился памятник вятскому краеведу Александру Вештомову, который в конце XVIII - начале XIX века собрал всю информацию о заселении земли Вятской и основании Хлынова.

Редакция «Комсомольской правды» в Кирове выражает соболезнования родным и близким Валерия Ивановича.

ИСТОЧНИК KP.RU